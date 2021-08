Sin lugar a dudas, la salida de Cristiano Ronaldo es una baja sensible para el club en cuanto a lo deportivo; pese a que desde las directivas de la institución buscaban su salida por la apretada situación económica.

Una de las grandes noticias del presente mercado de pases fue el fichaje de Cristiano Ronaldo a Manchester United, el club que le dio el gran salto de calidad de su carrera, y al que retorna luego de 12 años con el fiel propósito de seguir acumulando títulos.

El ahora anterior club de CR7, Juventus, desde hace un tiempo quería su salida, sin importar la baja que significaría su ausencia. Las finanzas del club no eran las mejores y su salida revestiría un alivio económico; además, el jugador no se sentía bien. Otro de los factores determinantes fue no lograr la ansiada Champions League por parte del equipo, uno de los objetivos que se tenían trazados con la llegada del astro portugués.

En la Vecchia Signora ya piensan en un eventual reemplazante de CR7. Ese nombre sería un atacante de Real Madrid, no obstante, la negociación no sería nada fácil para los italianos, debido a que el jugador es una de las apuestas del elenco y del entrenador Carlo Ancelotti.

De acuerdo con información del diario Marca, en España, en Juventus: “el primero de esa lista de posibles fichajes figura Eden Hazard. El belga ha iniciado la temporada como titular a la espera de encontrar esa confianza perdida por culpa de las lesiones”.

Claro está que el jugador significó un gasto importante para los Merengues, hace dos temporadas cuando llegó de Chelsea a la Casa Blanca, en la que no ha podido demostrar su mejor fútbol, debido a las lesiones que han entorpecido el nivel que es capaz de lograr.

Fuera de estar en la lista de posibles reemplazantes de Cristiano Ronaldo, el medio ibérico sentencia, “la Juve busca una operación que no afecte en mucho a su situación económica y que permita acometer el regreso de Pjanic. Por Turín quieren una cesión del belga, que es el que tiene la última palabra”.