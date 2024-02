Eden Hazard lo volvió a mojar la oreja a Cristiano Ronaldo. Hace días, en una conversación que mantuvo con el periódico francés L’Equipe, dejó en claro que él está en la misma línea que el portugués y que el único que se ubica por encima es Lionel Messi, a quien disfrutó en ”su etapa en el Barcelona” y consideró como el futbolista ”más grande de la historia”.

Y ahora, el belga (que ya deja en evidencia que, cuanto menos, no es amigo de CR7) salió a contradecir al Bicho con una premisa que realizó durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards. ”Creo que ahora somos mejores que la Liga de Francia. Hay dos o tres equipos con buen nivel en la Ligue 1, pero creo que la saudí es más competitiva. Llevo un año aquí, sé de lo que hablo”.

A esta frase, Eden Hazard, en una charla con el podcast The Obi One, opinó: “No estoy de acuerdo con Cristiano (Ronaldo). Estoy seguro de que si un equipo de la Ligue 1 jugara contra un equipo de Arabia Saudita, ganaría”. Además, agregó: “Tal vez no sea fácil en Arabia Saudí, como la gente podría pensar, pero el nivel en Francia es bueno”.

La declaración con la que Eden Hazard se puso a la misma altura que Cristiano Ronaldo

En la entrevista que Eden Hazard le otorgó a L’Equipe, semanas después de anunciar su retiro del fútbol profesional, apuntó que Lionel Messi es el único que logró superarlo. Incluso, dudó cuando le mencionaron a Neymar Júnior. Eso sí, con Cristiano Ronaldo no anduvo con vueltas, lo ubicó en su mismo escalón.

“Individualmente, Messi es quizás el único (mejor que él). Disfruté viendo su etapa en el Barcelona, menos hacia el final, pero es el más grande de la historia; imposible quitarle el balón. Neymar, tal vez. Cristiano es un jugador más grande que yo, pero, en términos de fútbol puro, sinceramente, no lo creo”, señaló el ex Lille, Chelsea y Real Madrid.

Eden Hazard enumeró a los mejores jugadores con los que compartió equipo

Eden Hazard mencionó un grupo de futbolista a los que considera como los mejores con los que le tocó compartir equipo. “¿El mejor jugador con el que jugué? Para mí, Luka Modric y Karim Benzema encabezan la lista”, expresó el exvolante, quien coincidió tanto con el croata como con el francés en su etapa intermitente en el Real Madrid.

Del mismo modo, en diálogo cono The Obi One Podcast, recordó los talentos con los que convivió en su paso por el Chelsea de la Premier League de Inglaterra: ”Kevin De Bruyne, Frank Lampard, Juan Mata… Ellos están primeros de la lista”. Y para cerrar, sorprendió: ”Pero en cuanto a talento, no puedo dejar afuera a Gaël Kakuta”.