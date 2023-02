El París Saint-Germain, a pesar del regreso de Kylian Mbappé, perdió 1 a 0 con el Bayern Munich (gol de Kingsley Coman) en el Parque de los Príncipes por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League y, de esta manera, consumó su tercera caída al hilo, pues venía de ser derrotado por el Olympique de Marsella en la Copa de Francia y por el Mónaco en la Ligue 1.

No obstante, más allá del momento por el que transita el elenco comandado por Christophe Galtier, el delantero de 24 años piensa que el PSG sigue siendo uno de los competidores candidatos a integrar los Cuartos de Final del certamen internacional: "Sueñas jugar partidos de Champions y es frustrante no poder jugar. ¿Favorito para la vuelta? El PSG, siempre. Es solo es un gol en contra y podemos meterles en dificultades", expresó.

En esa misma línea, Kylian Mbappé remarcó los conceptos que el plantel debe tener claros para el segundo duelo con el Bayern Munich: ''El objetivo es que estemos todos para tener opciones reales. Sí que me ha extrañado que nos dominen tanto porque no estamos acostumbrados y en la segunda parte con carácter se ha visto que podemos jugar de otra forma".

Ya en el cierre del contacto con la prensa en zona mixta, Mbappé se lamentó por no haber podido participar desde el primer minuto del cotejo: "Me habría gustado jugar todo el partido y estar en el banquillo es difícil. He hecho todo lo que estaba en mi mano para jugar este partido. Tenemos la esperanza de ganar allí y clasificarnos. No estoy al cien por cien, pero podía jugar".

¿Cuándo juegan PSG y Bayern Munich la vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023?

París Saint-Germain y Bayern Munich, luego del primer encuentro por los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023 en el Parque de los Príncipes, se volverán a ver las caras el miércoles ocho de marzo a las 21:00 horas de Alemania en el Allianz Arena.