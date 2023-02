No es habitual que en las conferencias de prensa previas en la Premier League, hayan consultas en otros idiomas que no sean el inglés, la mayoría de los clubes no disponen de traductores o intérpretes en sus salas de conferencias, al menos el Liverpool quedó expuesto en eso.

Por eso cuando un periodista español y tomó la palabra, preguntó sobre el estado del futbolista Stefan Bajčetić, pero luego se fue por la tangente y le dejó un elogio a Jürgen Klopp, el tema es que el DT no entendió nada.

"Ahora necesito que me hagas la pregunta es inglés", le dijo Klopp y mientras miraba que alguien salve el momento preguntó "¿alguien que hable español?", a lo que una de las periodistas en la sala se ofreció para traducir la pregunta, pero solo lo hizo de la segunda parte.

"En España, Klopp es muy muy popular", le tradujo. De inmediato Klopp se mató de risa y agradeció el cumplido, "gracias, ahora entiendo todo" dijo riéndose de toda la situación que había pasado en el sala de prensa.

Liverpool ahora debe jugar ante Newcastle, un duro partido de Premier League, donde prácticamente no tiene chances de título, pero debe seguir peleando por meterse entre los cuatro primeros, y luego debe visitar a Real Madrid, por eso ahora capta mucha atención de la prensa española.

La reacción de Klopp