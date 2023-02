La temporada del Liverpool no entiende de paz, estabilidad o buenas noticias para un Jürgen Klopp que suma un nuevo inconveniente de cara a los 180 minutos más importantes del curso por Anfield Road. A solo unos días de enfrentar al Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, los Reds se quedan sin otra pieza angular en los planes del teutón. Baja por un mes.

Esta noche habrá que medirse con Everton, con el derbi de la ciudad y con un Sean Dyche que ya derrotó al Arsenal como entrenador de los Toffees, pero los ojos de Liverpool se encuentran puestos en una Liga de Campeones donde aparece la única vía para meterse en la próxima Orejona. Décimos en la Premier League, llenos de irregularidad y con los fantasmas del séptimo año de Klopp encima, los Reds siguen sumando inconvenientes en una temporada donde todo cuesta el doble para el gigante británico.

The Telegraph es quien desvela como tras las últimas pruebas realizadas a su hombre, Jürgen Klopp ya sabe que no podrá contar en el próximo mes de competencia con un Thiago Alcántara que no solo no llegará al choque con los Merengues del día 21 de febrero, sino que es duda para el encuentro del Bernabéu sobre el 15 de marzo (problemas en la cadera). Baja de peso para los Reds, pero no es la única en lo que serán los 180 minutos más importantes de la temporada.

Enfermería llena

El volante español de 31 años se une a Virgil Van Dijk, Luis Díaz, Arthur Melo y Diogo Jota en esa lista de bajas que Liverpool tendrá como mínimo en la ida de unos octavos de final de la Liga de Campeones que se encuentran a la vuelta de la esquina. Klopp tendrá que volver a reinventarse para una serie que repite la última final de la Champions.

"Thiago tiene algunos problemas. Conozco el problema, pero tengo que preguntarle al departamento médico qué puedo decir", palabras del teutón horas antes del derbi de Merseyside y de medirse con un Everton que será uno de los últimos obstáculos antes de enfrentar una eliminatoria con Real Madrid que se acerca en el horizonte.