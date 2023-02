Pasó la primera semana de Champions League, muchas bajas se han visto en varios equipos, el cambio de calendario ha complicado a todos. Y no solo eso, varios jugadores cargan aún el peso de haber jugado un mundial, no es el caso de Karim Benzema, pero viene acarreando una seguidilla de lesiones que no lo deja tranquilo.

Desde el inicio de la temporada, cuando Benzema dejó el partido en el juego con Celtic en Glasgow, la temporada ha sido cuesta arriba para Benzema, bajas médicas, molestias musculares, sobrecargas, todo fue sumando, y llega a este momento delicado del año entre algodones.

Por eso Carlo Acelotti ha tomado la decisión de cuidarlo, no lo va a arriesgar ante Osasuna, el martes tiene el partido de ida ante el Liverpool de Jürgen Klopp en el Santiago Bernabéu y tenerlo ahí es la prioridad.

Ancelotti explicó que la decisión no tiene que ver con el rival, si no, con los tiempos de la recuperación de Benzema: "No queremos tomar riesgos con Benzema porque está cansado y puede ser peligroso. Si mañana el rival fuese el Liverpool no iba a jugar tampoco".

Real Madrid marcha segundo en LaLiga a ocho puntos del Barcelona, y parece dificil poder alcanzarlo, sin embargo, la gran apuesta de lo que queda de la temporada es defender el título ganado en Paris, justo ante Liverpool, y buscar la décimo quinta Champions League de su historia.