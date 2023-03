Enzo Fernández es figura en Chelsea, pero un compañero reveló que no lo conocía hasta que lo vio en el Mundial. "Tuve que buscarlo en el móvil, no sabía quién era", confesó.

La insólita confesión de un compañero de Enzo Fernández: "No sabía quién era..."

Enzo Fernández se está transformando en una de las sólidas figuras de Chelsea. Su explosión con la Selección Argentina, con la que levantó la Copa del Mundo, permitió que se dé a conocer al mundo, incluso a quienes hoy son sus actuales compañeros en el conjunto de Stamford Bridge.

El talentoso mediocampista es el fichaje más caro de la era Todd Boehly y apunta a ser uno de los referentes a futuro del equipo. Llegó a cambio de 120 millones de euros, proveniente de Benfica. Apenas lleva tres meses en el club, pero ya se está ganando los elogios de especialistas, hinchas y hasta los propios futbolistas del club londinense.

Precisamente, Marc Cucurella sorprendió al revelar que no conocía a quien es hoy su compañero en Chelsea. En una entrevista con ESPN, hasta confesó que tuvo que 'googlear' para saber quién es Enzo Fernández, luego de verlo en el Mundial de Qatar con Argentina. "Estaba viendo a Argentina en el Mundial por Alexis (Mac Allister, su excompañero en Brighton), y pensé 'me gusta mucho el 24', es muy bueno. No sabía dónde jugaba... Tuve que buscarlo en el móvil", dijo.

Durante la Copa del Mundo, Enzo Fernández llevaba apenas meses en Benfica. La rompió durante la fase de grupos de la Champions League y en la liga portuguesa. Eso fue lo que lo llevó a la Selección Argentina. Cucurella destacó sus cualidades: "Es muy joven, tiene mucho talento y juega muy bien con el balón. Es inteligente para recuperar. Creo que se está adaptando, haciendo muy buenos partidos y que tenemos un gran mediocentro".

Y agregó, con algo de risa: "Dio la casualidad que vino aquí y la verdad que es muy buen chico. Ya le he dicho a ver si me prepara un asado". Marc Cucurella ya se adapta a lo que es tener compañeros argentinos, tal como ha sido con Mac Allister y ahora con Enzo Fernández.