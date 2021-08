Real Madrid venció 1-0 a Betis, por la tercera fecha de la Liga española, en el estadio Benito Villamarín, de Sevilla. Tras el encuentro en el que lograron los tres puntos, varios de los hombres de la interna de la Casa Blanca opinaron de la posibilidad de tener en sus filas a Kylian Mbappé.

La zona mixta de prensa fue el lugar donde hasta un directivo de la institución entregó su punto de vista sobre el joven atacante francés del que tanto se rumorea y del que tiene amplia opción de engrosar las filas del club, junto a su compatriota y capitán Karim Benzema.

Cumpliendo con su papel de ejecutivo Emilio Butragueño sentenció: "no tenemos nada que decir sobre Mbappé ahora mismo. Entendemos que la gente está expectante, que es una noticia en todos los medios”, dijo el hombre que hace parte de la alta esfera del club.

Los blancos de la capital española vencieron gracias a un gol de Dani Carvajal quien retorno a la disciplina del equipo y tuvo un gran estreno por el campeonato local español. Su anotación destrabó un partido que tenía al frente a un par de equipos altamente competitivos.

Del joven talento Galo afirmó: "creo que, como dijo el míster, todo lo que refuerce la plantilla es bueno. A ver si estos últimos días de mercado puede reforzarnos porque es un gran jugador", y es que el campeón del Mundial en Rusia 2018, desde hace un buen tiempo está en la órbita del elenco.

De otra parte, Casemiro, uno de los ejes del mediocampo madridista fue un poco más crudo y tajante al momento de referirse a Kylian, quien parece que jugará en partido de este domingo 29 de agosto, junto a Lionel Messi. "No hay que hablar de un jugador que no está aquí como nosotros, es un jugador de mucha calidad pero no es del Real Madrid”, dijo de Mbappé.