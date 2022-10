En entrevista con un medio rosa, la compañera sentimental de Zlatan Ibrahimovic, habló de lo que es su vida en pareja con el futbolista de Milan, quien recientemente cumplió 41 años y que espera estar de vuelta a la acción con el cuadro italiano.

Fue justamente en charla con Elle, el medio en el que Seger manifestó: "no es fácil vivir con él, pero lo admito, tampoco lo es conmigo misma. Creo que me gusta Zlatan porque lo enfrento, yo también tengo un historial importante y he construido mi carrera con mucho sacrificio".

Incluso recordó una anécdota bien particular en el que comenzó a crecer el amor: “había estacionado mal su Ferrari en Malmö. Lo había hecho de una manera que impedía que mi Mercedes saliera. Arremetí bruscamente contra él, pero vio algo que le gustó".

Pero no están juntos legalmente y entregó el porqué de esa decisión: "casarme podría perturbar mi sentido de independencia. No quiero que me etiqueten simplemente como la esposa de un jugador o la ganadora de un concurso de belleza. Creo que la gente no sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado".

Ya en cuanto a lo deportivo, el futbolista espera superar las lesiones que lo aquejan y de esa manera volver a la acción con el cuadro del que es ídolo y es reconocidamente aclamado por parte de los aficionados que lo aprecian, sobremanera.