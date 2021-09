Andy Carroll, internacional con Inglaterra en el pasado reciente pasa por un momento complicado en cuanto a lo emocional, debido a que luego de quedar libre, ningún equipo ha intentado ficharlo.

El atacante, quien llegó a ser uno de los jugadores con mejor promedio goleador en la Premier League, ahora se encuentra en un episodio difícil de su vida, porque lo único que él quiere hacer en este momento es jugar, algo que por lo visto parece complicado.

En entrevista con 'The Athletic', el ariete de 32 años manifestó sobre su pasado reciente que: "pensé que iba a terminar en el Newcastle. Pensé que iba a ser yo durante los próximos cuatro o cinco años. No sucedió por muchas razones. Para ser honesto, fue muy duro para mí no jugar cuando creía que podría haber marcado la diferencia".

Aparte de no sentirse bien por no tener dónde desarrollar su profesión, manifestó el pesado lastre que carga con su familia y con sus hijos; algo francamente triste: "los niños siguen pensando que voy a fichar por el Manchester City o el Barcelona, lo que todos sabemos que no va a ocurrir, pero me siguen presionando para que consiga un club y es lo que quiero hacer. Quiero jugar delante de mi familia y ganar partidos. Mi impulso y mi pasión no se han desvanecido en lo más mínimo".

Ahora mismo, las Ligas importantes de Europa cerraron su periodo de inscripción y fichaje de jugadores. Ahora, Carroll hace parte de ese grueso listado de futbolistas que no tienen equipo y que buscan una oportunidad. "Quiero jugar el mayor tiempo posible", fue la frase con la que el delantero remató su intervención ante el medio de comunicación.