Una de las grandes noticias de este 2022 la protagonizó Endrick, el joven de 16 años, quien milita en Palmeiras y quien firmó un contrato para ser jugador de Real Madrid cuando sea mayor de edad y de esa manera llegar al club en verano de 2024, momento en el que ya tendría 18 años.

Lo cierto es que, en la noche del miércoles 28 de diciembre, en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, se disputó un partido de exhibición en el que hizo parte el joven atacante del Verdao Paulista, y en el que fue protagonista por varios de los sucesos del mismo.

Y es que allí anotó triplete, le anularon un gol, dio asistencia, y además fue ‘expulsado’, de manera graciosa, por parte de David Luiz, el defensa central activo de Flamengo. Al final del mismo, tuvo más minutos y demostró su profesionalismo, pese a su corta edad.

Al final del encuentro de orden amistoso, el crack habló para Marca, y allí señaló: "estoy muy feliz, agradezco mucho a Dios, pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Agradezco mucho a Dios por el presente, el futuro solo a Dios le pertenece. En 2024, cuando vaya al Real Madrid espero hacer buenas temporadas".

Pero una de las curiosidades en sus declaraciones se dio cuando habló de las personas que lo motivaron a fichar por la Casa Blanca: "Real Madrid es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino".

De otra parte, hay que decir que Carlo Ancelotti, actual entrenador del club, en conferencia de prensa, previo al partido del reestreno, tras Qatar 2022, ante Real Valladolid dijo lo siguiente de Endrick: "lo vi el año pasado y hablamos un poco. Estamos contentos e ilusionados en el club. En 2024 llegará un gran talento, un enorme jugador".