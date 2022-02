Lautaro Martínez "no se mueve" del Inter según aseguró su agente

Lautaro Martínez hace algunos meses ha renovado su vínculo con Inter de Milán, tras consagrarse en la Serie A y ser uno de los grandes protagonistas del título, el vínculo se extendió hasta el 2026, sin embargo, en los últimos días comenzaron a sonar fuertes rumores de que el club buscará la salida del jugador en el próximo verano.

Ante estos rumores, su agente, Alejandro Camano, le puso fin a la historia en una entrevista realizada en el medio partidario "Fcinter1908". El empresario afirmó con esta contundente frase la continuidad del Toro en Inter: "No hay ningun problema. Lautaro no se va a ir porque está muy feliz en el Inter, no está preocupado por su situación actual".

Martinez esta temporada ha anotado 11 goles en Serie A, el problema es que este año, solo ha convertido una vez, y con Inter complicado en Champions League, donde Lautaro aún no ha marcado goles, los rumores comenzaron a crecer.

Los medios italianos han aportado mucho a estos rumores, incluso deslizaron nombres de los posibles reemplazantes de Lautaro en Inter, se menciona que Paulo Dybala puede dejar la Juve para pasar a vivir a la ciudad de Milán o las posibles llegadas de Jonathan David el canadiense del Lille o Gianluca Scamacca desde Sassuolo.

Lo cierto es que esta temporada 6aún tienen abiertos tres frentes, Inter pelea la Serie A, está en semifinales de Copa Italia, y debe viajar a Anfield a revertir al serie ante Liverpool para meterse en cuartos de final de la Champions League.