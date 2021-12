Continúan pasando los años y nada parece detener a Zlatan Ibrahimovic. Con 40 años, el delantero fue una de las figuras de la goleada de AC Milan contra Genoa de este miércoles por la Fecha 15 de la Serie A, marcando un golazo de tiro libre para abrir el marcador en los minutos iniciales. Luego del partido, el veterano compreció ante los medios y dio un claro mensaje sobre su futuro.

Zlatan Ibrahimovic parece estar viviendo una nueva juventud con su regreso a la Serie A tras su paso por la MLS. El delantero sueco, pese a que ha tenido problemas con las lesiones, ha demostrado que aún está a la altura para competir al máximo nivel en el fútbol de élite. AC Milan empieza a tomar nivel de competencia luego de años de decadencia y uno de los grandes responsables es, sin lugar a dudas, el delantero.

Ahora, llegando a la mitad de la temporada 2021-2022, empiezan a surgir una vez más las dudas sobre si continuará la carrera de Ibrahimovic al finalizar la temporada en curso. El artillero ha venido renovando anualmente, por lo que su vínculo vence el 30 de junio de 2022. Si bien el jugador ya ha dado señas de querer continuar a pesar de sus 40 años, este dio un mensaje más que claro este miércoles desde el Luigi Ferraris.

Preparado para renovar

El artillero rossonero declaró ante la prensa y afirmó que, asegurada la permanencia de Stefano Pioli en el banquillo, espera por el club para renovar su contrato. "Ahora tengo que renovar yo. Si él renueva yo renovaré. Me alegro por él porque se lo merece, está haciendo un gran trabajo y debe seguir aquí" dijo el sueco sobre el DT del Diavolo, que días atrás extendió su vínculo con el club hasta el año 2023.

El autor del primer tanto del partido reafirmó sus buenas sensaciones como líder del vestuario en este intendo de AC Milan de volver al máximo nivel. "Lo disfruto. Estos chicos me hacen disfutar y setirme joven. Me imaginé llevar al Milan a estos niveles. Esta fue mi visión y mi desafío cuando me apunté a esto. No debemos rendirnos y pensar que todo es posible" añadió Zlatan Ibrahimovic.