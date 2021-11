Son muchos los grandes jugadores que apuntan a cambiar de camiseta como agentes libres en los próximos mercados, a la espera de las mejores ofertas por parte de los clubes que los deseen fichar gratis. Ahora parece que ingresará a la lista de agentes libres una figura de talla mundial: Lorenzo Insigne, capitán de Napoli.

Cuando parecía que el vínculo entre Lorenzo Insigne y Napoli sería eterno, han aparecido trabas en el camino de forma totalmente inesperada. El volante italiano es ídolo absoluto del equipo partenopeo, club al que sigue desde su infancia. El actual capitán del equipo fue formado en las inferiores napolitanas y solo vistió otras camisetas como cedido (Cavese, Foggia y Pescara).

Ahora es un ídolo más que consolidado en el plantel, pero su agente ha confirmado este miércoles que el club planea recortar la mitad de su sueldo para renovar su contrato. El jugador finaliza su vínculo en junio de 2022, por lo que podría salir como agente libre de no llegar a un acuerdo.

En las últimas semanas saltaron rumores del interés de clubes como AS Roma y Tottenham, pero la prensa italiana aseguraba que la voluntad del jugador era firmar la extensión con Napoli. No obstante, las palabras de Vincenzo Pisacane han dejado en claro que el italiano no firmará sin un aumento salarial y las distancias son muy amplias.

Estrella al mercado

Ahora esto deja a Napoli entre la espada y la pared. El presidente, Aurelio De Laurentiis deberá satisfacer las demandas de Lorenzo Insigne si no desea perderlo gratis al finalizar la temporada o a bajo costo en el mes de enero. Por otro lado, el campeón de Europa con la Selección de Italia estará habilitado a negociar con otros equipos su fichaje en libertad de acción a partir del mes de 2022.