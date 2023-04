AC Milan vuelve a figurar entre los mejores equipos de Europa, llegando a la semifinal de la Champions League por primera vez desde la temporada 2006-2007. Los rossoneri sueñan con conseguir la octava 'Orejona', pero en caso de lograrlo, Zlatan Ibrahimovic no figuraría como campeón.

Zlatan Ibrahimovic ha tenido un rol clave en el renacimiento de AC Milan. El sueco ha sido importante dentro y fuera de la cancha para impregnar al equipo con su personalidad, que los llevó a consagrarse campeones de la Serie A y a clasificarse a la semifinal de la Champions.

Está claro que la competición europea es la gran deuda de Ibrahimovic. El artillero ha tenido una carrera brillante en varios de los mejores clubes de la historia, pero la 'Orejona' se le ha venido resistiendo. Ahora el Diavolo se ve ante una gran oportunidad, pero esto no le daría el título al veterano.

Zlatan no sería campeón

Según informa Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic no sería, oficialmente, campeón de la Champions League en caso de que los rossoneri logren la gran hazaña. Esto se debe a un trámite burocrático, ya que el jugador no fue inscrito en la competencia.

Vale recordar que Zlatan Ibrahimovic ha jugado muy poco durante el último año a causa de sus lesiones. Esto llevó a Stefano Pioli a dejarlo fuera de la nómina de AC Milan para la Champions tanto a inicios de temporada como en la ventana invernal. Ahora el club no puede modificar la planilla, por lo que el sueco no podrá jugar en semifinales ni en una hipotética final. Por reglamento de la UEFA, los futbolistas que no vieron minutos de juego en el torneo, no son considerados campeones en los registros oficiales.