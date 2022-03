El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue cobrando víctimas, y nuevamente el fútbol se ha visto perjudicado por la grave situación que viven los países vecinos del este europeo. Ya el mundo conocía sobre la actualidad de dos futbolistas fallecidos, y ahora se suma un entrenador.

Justamente, este hombre era uno de los entrenadores de las divisiones inferiores del Shakhtar Donetsk, según información entregada por la misma institución falleció en un ataque de las tropas rusas, que están en proceso de invasión en territorio ucraniano.

Y fue Sergei Palkin, director ejecutivo del club de Donetsk, quien a través de su cuenta de Facebook mandó un mensaje a los rusos en general por la grave situación que está sucediendo en el país que da paso desde Rusia a tierras europeas.

“Cada uno de ustedes será culpable (...) Rusia, estás matando ucranianos. Detén esta locura. No te calles, di que no. Esta es una derrota que no se borrará de la historia mundial. Y cada 1 de ustedes rendirá cuentas y responderá por los delitos que cometa”, fueron las palabras de Palkin, quien evidentemente mostró su disgusto.

Cabe recordar que la agremiación y sindicato de futbolistas FIFPro, ya había anunciado lo largo de la semana que en medio de estos enfrentamientos habían fallecido dos futbolistas ucranianos, uno de ellos de 21 años y el otro de 25; Vitalii Sapylo, de Karpati y Dmytro Martynenko, de Gostomel, respectivamente.