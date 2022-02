Ucrania ha amanecido bajo un ataque militar por parte de las fuerzas rusas y el mundo entero está en alerta por la escalada del conflicto en el este de Europa. Desde el lugar de los hechos surgen los pronunciamientos de los protagonistas del fútbol local. El entrenador de Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha dado su testimonio desde uno de los lugares clave del conflicto armado.

Donetsk es una de las óblast que el Gobierno de Rusia ha reconocido como independientes, algo que fue utilizado como argumento para iniciar con la avanzada militar este jueves 22 febrero. La ciudad de Donetsk, sede de Shakhtar fue una de las que amaneció bajo ataque.

Sky Sports ha logrado entrar en contacto con el entrenador de Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi en pleno conflicto armado. El ex Sassuolo ha dado su testimonio sobre lo que ocurre en la ciudad del este de Ucrania, revelando que todo el equipo se encuentra resguardado en un hotel.

Palabras de De Zerbi

El entrenador de Shakhtar Donetsk aseguró que todo el plantel se encuentra bien. "Estamos todos en el hotel, no tengo mucho tiempo porque tengo que hablar con los jugadores. La situación ha empeorado desde esta mañana, hasta anoche se debería haber jugado el campeonato pero no fue así. Amanecimos mal bajo golpes y explosiones. Estamos bien, la situación es tensa. Estamos preocupados y estamos tratando de tener contactos con las embajadas para entender qué hacer".

"No tengo miedo, mis preocupaciones son muchas. Pienso en mi familia que está en casa y en los de mis jugadores que están todos sacudidos, esto me molesta. Tengo que protegerlos, protegerlos y a mí también me cuesta. decir lo que deben hacer. No soy político, no quiero, mi mundo es el del fútbol. Esta es mi vida. Miro otras cosas como un simple ciudadano, no como un entrenador" añadió De Zerbi.