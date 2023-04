Bayern Múnich no pudo y sólo pudo empatar 1-1 ante Manchester City, que se clasificó a semifinales. Espera por Real Madrid.

Manchester City será el rival de Real Madrid en las semifinales de la UEFA Champions League 2022-23. Fue empate 1-1 ante Bayern Múnich en Alemania para cerrar la serie con un contundente 4-1 en la fase de cuartos de final. Erling Haaland marcó en la segunda mitad, tomándose revancha del penal que había errado en el primer tiempo, y lo empató Joshua Kimmich casi sobre el final de partido, de penal.

No pudo ser para los Bávaros, que mostraron una mejor versión al partido de ida, pero recién pudieron batir a Ederson sobre la parte final del partido. Les faltó en el último toque al equipo de Thomas Tuchel, que se queda con las manos vacías y deberá apostarle a la Bundesliga para no sufrir una catástrofe. Para los Citizens, por su parte, la cabeza está ahora en seguir peleando por la Premier League, pero con el ojo puesto en el Madrid.

Coman fue el hombre más desequilibrante de todo el primer tiempo y eso evidencia que el Bayern hizo el desgaste. Oportunidades no le faltaron para poder ponerse en ventaja, precisamente a través de los pies del ex PSG, aunque no pudo convertir. Aún así, la más clara fue un mano a mano de Sané, que pasó muy cerca del palo ante la rápida salida de Ederson para achicar.

Manchester City, por su parte, sufrió los asedios por banda de su rival y le costó poder tener la pelota. Cuando la tuvo, fue mayormente en campo propio, aunque pudo mejorar su imagen en la segunda parte de la primera mitad. De contragolpe, casi le pudo marcar a los Bávaros, que tuvieron nuevamente fallos en defensa de Upamecano. El francés se salvó de la roja por un offside y, luego, puso la mano en un remate de Gündogan, que el árbitro Clément Turpin marcó como penal. Sin embargo, para su suerte, Haaland lo falló, aunque tendría revancha en la segunda mitad.

En la segunda parte, Bayern Múnich trató de apretar más arriba y de buscar con mayor intensidad el gol que pudiese poner en problemas al conjunto inglés. Coman volvió a amenazar con un centro arco que Ederson desvió. Y de ese rebote, llegó finalmente la revancha de Haaland. Stones la despejó y el noruego se la bajó a de Bruyne. Tras llevarla mediocampo, el belga asistió nuevamente a Haaland, quien aprovecha un resbalón de Upamecano para irse mano a mano con Sommer. Lo fusiló y convirtió el 1-0.

Para Erling Haaland fue su gol número 12 en esta Champions League y llegó a los 48 tantos en toda la temporada. Cifras monstruousas del noruego, quien aprovechó uno de los tantos errores de Upamecano, quien ya había tenido algunos en el partido de ida y sufrió de las críticas en toda Alemania. No le faltarán nuevamente ante una nueva pobre actuación.

El gol sentenció definitivamente esta serie de cuartos de final, más allá de que los alemanes siguieron buscando. Sobre el minuto 81, el árbitro Turpin, a instancias del VAR, cobró penal de Akanji por mano tras un intento de centro de Mané. Kimmich lo cambió por gol con una buena definición para empatar el partido. Aún así, debían marcar tres goles más para mandar el partido a la prórroga.

Sin embargo, al partido no le quedó mucho más. Mané, quien ingresó por Sané en un cambio lleno de morbo, tuvo una chance sobre tiempo de descuento, pero no pudo convertir y todo terminó en empate. Manchester City jugará ante Real Madrid su serie de semifinales en un duelo que puede anticipar al gran campeón.