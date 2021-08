Bayern Munich habría dejado atrás los problemas con sus estrellas producto de las nuevas medidas que se han adoptado en el rey de la Bundesliga y desde Baviera empiezan a mirar al mercado. Uno donde los del sur de Alemania no quieren desesperarse, pero en el que ya han sido consultados por la posibilidad de contar con Lionel Messi o Erling Haaland mirando a futuro.

En el Allianz siempre se han mostrado tajantes en cuanto a los precios que otros gigantes del viejo continente pagan por los mejores futbolista del planeta. El modelo alemán, basado en la sostenibilidad y los proyectos a largo plazo, choca con esas grandes operaciones de los últimos tiempos en el viejo continente. O por lo menos eso parecía hasta la llegada de Salid Salihamidzic.

El directo deportivo del Bayern fue consultado por Sport1 sobre la posibilidad de poder contratar al argentino o al noruego a corto plazo. En Munich saben que no queda mucho para que sus estrellas agoten sus últimos cartuchos (Lewandowski tiene ya 32 años), por lo que más pronto que tarde tendremos que ver nuevamente al equipo de Munich compitiendo en el mercado.

“¿Messi? Lamentablemente no es posible. No hemos negociado para ficharle, pero la realidad es que las cifras que s emanen son imposibles incluso para un club cómo Bayern Munich. Tenemos nuestros ojos en otro lado”, declaraba el ex jugador del equipo muniqués sobre las posibilidades de Lionel de aterrizar en la Bundesliga.

Eso sí, aclaró que en Munich gusta y mucho la idea de contar con Erling Haaland, por quien en Borussia Dortmund piden ahora mismo 170 millones pero que podría salir por 75 en 12 meses gracias a las clausulas de su contrato: "Claro: es un jugador muy bueno y super joven. Ahí hay que prestar atención. Es un jugador de primera al que probablemente quiere todo el mundo".