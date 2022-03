Manchester City tiene uno de los partidos más importantes de la temporada por delante cuando este domingo reciba en Etihad a Manchester United en el clásico por la Premier League. En la rueda de prensa previa a este duelo, Pep Guardiola habló sobre el partido y otras cuestiones.

Una de las declaraciones que más sorprendió de Guardiola fue un consejo que le dijo a dos de sus futbolistas. La afirmación involucra también a uno de sus jugadores 'fetiche' y con quien formó una mancuerna más que exitosa en Barcelona: Lionel Messi.

El entrenador catalán aconsejó a sus jugadores Phil Foden y Jack Grealish que continúen viendo a Messi. "Mi consejo es seguir viendo a Messi. Él no es malo. Tienen mi permiso", dijo, fiel a su estilo. ¿Por qué hizo esta afirmación Pep? Los propios Foden y Grealish son los 'culpables'.

Es que tras el partido jugado el pasado martes ante Peterborough United por la FA Cup, Grealish reveló que en una jugada combinada con Foden se inspiraron en Messi para convertir un gol. "Antes del partido, obviamente estaba camino acá y me senté al lado de Phil (Foden), y estaba navegando por Twitter y un vídeo de Messi salió. De Messi haciendo pases. Y Phil y yo lo estábamos viendo. En cuanto me pasó el balón y marqué, vino corriendo hacía mí mientras celebrábamos, me dijo: 'Justo lo que estábamos viendo antes del partido'", reveló.

Así, el consejo de Guardiola para sus dos figuras es seguir viendo videos de Messi. A Manchester City le vendrá bien que tanto Foden y Grealish se combinen para lo que será una dura parte final de la temporada donde pelean por la Premier League y la Champions League.