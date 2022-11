Por la fecha 14 de la Serie A, Roma afrontó este miércoles su anteúltimo partido antes del receso mundialista. El conjunto capitalino rescató apenas un empate en su visita a Sassuolo y perdió la chance de meterse en los puestos de clasificación a Champions League.

Tammy Abraham había abierto el marcador a 10 minutos del final, pero los locales aprovecharon una desatención defensiva para concretar la igualdad. Tras el duelo, José Mourinho explotó en el vestuario contra uno de sus jugadores y luego lo hizo público en conferencia de prensa.

"El equipo hizo un buen partido, pero le traicionó un futbolista que no tuvo una actitud profesional y correcta con sus compañeros. No voy a decir quién es. Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos. He hablado con él y le he mandado irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente", explicó el entrenador portugués.

Según medios italianos como Corriere y Gazzetta dello Sport, se trataría del neerlandés Rick Karsdorp, que ingresó sobre el final y tuvo severos errores defensivos, incluyendo una desatención en la jugada que terminó siendo el empate.

El lateral tuvo una floja respuesta ante un pase al espacio para Armand Lauriente y el francés lo superó fácilmente para llegar al fondo de cancha y enviar el centro con el que Andrea Pinamonti marcaría el 1-1 definitivo. ¿Saldrá finalmente en enero el jugador de 27 años?