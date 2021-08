Kylian Mbappé es el nombre que acapara todos los medios del viejo continente. El delantero tiene a PSG y Real Madrid de los nervios a la espera de que los clubes empiecen o no una negociación que esclarezca su futuro. En este contexto, se ha desvelado una entrevista del galo para Esquire donde tuvo palabras para Messi, Neymar y su ídolo Cristiano Ronaldo.

"Desde muy joven siempre estaba en los vestuarios, escuchando las charlas tácticas y los diferentes puntos de vista, porque el fútbol se compone de diferentes puntos de vista. Aprendí a tener esa tolerancia, y creo que me ayudó, porque ser entrenador es ponerse en el lugar de otro. Creo que tengo el don de hacerlo”, empezaba el acatante en la revista española.

Sobre si prefiere la amistad al compañerismo en su profesión se mostró más tajante que nunca: "Un equipo de fútbol no es un grupo de amigos. Igual que un panadero no se lleva bien con todos los panaderos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar".

Lo que le dijo a Neymar tras llegar al PSG

"No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar", confesaba Mbappé sobre su primera charla con el brasileño y ese manejo de los egos para que Paris Saint Germain pueda tener una sana convivencia en el vestuario.

Su relación con Neymar en los últimos años: "En Brasil son más festivos, en Francia más serios. Aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones. La gente pensará que descuida el PSG porque juega al póquer. Creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él, porque lo vivió como una afrenta”.

CR7 y Messi, en otro nivel

"Todo el mundo lo sabe. Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística”, dejaba caer el francés sobre si en algún momento alguien podría igualar lo hecho por el argentino y luso.

La rivalidad potenció a ambos: “Han tenido diez, quince años extraordinarios. Siempre te comparas con los mejores de tu deporte. (...) Creo que otros jugadores también me observan. Creo que eso empuja a los futbolistas a elevar su juego, igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi".