“Es el fin del Bling-Bling”, supone la frase de Nasser Al-Khelaifi para comprender que viene en camino para un Paris Saint Germain donde todos los ojos del club ya se encuentran puestos más allá del 30 de junio del 2023. Se asoma una revolución más francesa que nunca en un equipo donde el adiós de figuras como Lionel Messi es cada vez más comentado por los medios especializados.

Andrés Onrubia, corresponsal de AS en París, asegura qué una nueva era viene en camino para buscar Champions League que sigue siendo imposible. Mientras buena parte de los focos se encuentran puestos en la última polémica con Kylian Mbappé y si este activará o no la cláusula para prorrogar su contrato por otros 12 meses, la realidad es que Qatar ya empieza a moverse para darle un nuevo giro de tuerca a ese club donde comienza a concluirse que dinero y estrellas no son igual a éxito.

AS apunta que la renovaciones de jugadores como Sergio Ramos y Lionel Messi siguen estando en boca de toda la directiva, así como que no son la máxima prioridad por estas horas de un club decidido a potenciar su cantera, aprovechar esos talentos que han brillado lejos de París en el último tiempo y a nutrirse de los principales cracks del fútbol Galo. El plan, ahora mismo, pasa por fichar estrellas solo cuando sea única y absolutamente necesario.

Revolución francesa

Se indica desde el medio como Nasser Al Khelaifi es el primero en ser testigo de cómo canterano del club como Kingsley Coman, Christopher Nkunku o Moussa Diaby triunfan lejos del Parque de los Príncipes mientras el PSG no puede tampoco contratar a las mayores promesas del balompié francés. Apuntan que haber perdido a manos del Real Madrid a nombres como Eduardo Camavinga o Aurélien Tchouaméni sigue siendo un dolor de cabeza en París.

Se va a construir un PSG a la francesa, donde ahora mismo los principales objetivos serían Khephren Thuram del Niza, Randall Kolo Muani del Frankfurt y finalmente Moussa Diaby del Leverkusen. Todos son jóvenes, galos y reforzarían la visión que también pidió en su día Kylian Mbappé para liderar el proyecto.

Dicha información del AS supone un giro de 180 grados al proyecto que años atrás fuese marcado por fichajes como el de Neymar o Lionel Andrés Messi. La posible salida del argentino, culmina Onrubia, se hace clave para disminuir la masa salarial del club y así poder atacar un mercado donde nadie le venderá a PSG por sumas asequibles para el resto de los mortales. Se viene una revolución francesa en París.