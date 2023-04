Hay caso Neymar en París, donde la salida del crack supone uno de los principales temas de conversación en una prensa gala donde nadie espera que a día de hoy puedan abrírsela vías al club de la capital para desprenderse de un jugador que levanta alarmas en Brasil y en PSG. Se habla de daños irreversibles, de problemas de salud crónicos y de un futuro que en este momento es un enigma puro.

Baja para la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League producto de su lesión en el tobillo derecho que le llevó a operarse en Qatar y a ser baja hasta finales de temporada, Andrés Onrubia desde París habla en AS sobre un futuro del ex Barcelona y Santos que se encuentra marcado por una salud física que ni mucho menso invita a optimismo. Los problemas físicos serán parte de su carrera hasta el final del camino.

PSG busca salida de Ney, liberar su tremendo sueldo y poder afrontar así la llegada del Fair Play Financiero de la UEFA con algo más de tranquilidad. ¿El problema? La renovación automática en el contrato del 10 hasta el 2027, los montos de su salario que se hacen impagables para el resto de Europa y un tobillo derecho que se encuentra: “Prácticamente destrozado”.

Problemas de salud crónicos

"No sé si tengo la fuerza mental para seguir en el fútbol", dijo antes de Qatar 2022 en una frase que para muchos reúne los problemas con los que ha lidiado desde que fichase por PSG en verano del 2017. En seis temporadas Neymar se ha perdido más de 103 partidos por dolencias, también por decisiones personales, pero por encima de todo por una pierna derecha que en este momento no es una garantía de regularidad sobre el césped.

Por AS no dudan de que PSG tendrá grandes problemas para desprenderse de Ney, así como que habrá muy pocos interesados en sacarle de un Parque de Los Príncipes donde su tobillo es el mayor rival a vencer para liberar los hasta 30 millones de euros anuales que recibe gracias a Doha. El brasileño no quiere irse, su tobillo se encuentra con daños crónicos y para muchos la carrera de quien alguna vez plantease cara al debate Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, empieza a llegar a su fin.