Ya hay reacción del PSG a esas palabras de Kylian Mbappé contra el club de la capital francesa. Los derechos de imagen del delantero de 24 años, último roce entre dos partes que por el mes de junio deben tomar decisiones de cara al futuro. En Francia se habla de un enojo monumental de Nasser Al-Khelaifi y de un gran descontento del crack con la entidad.

Todo parte por los derechos de imagen, hito que ha llevado a Mbappé a una guerra no solo con PSG, sino igualmente recordemos con la propia Federación Francesa de Fútbol. La falta de comunicación entre ambas partes a la hora de mostrar la campaña de abonos de la próxima campaña, último ejemplo para que AS o L’Equipe hablen de una relación entre Kylian y el club que se encuentra marcada por la tensión.

“Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, reza la publicación de Mbappé en Instagram que desató todo en Paris, incluida la reacción de Qatar.

Enojo y temor al verano

L’Equipe y AS confirman que lejos de mostrarse dóciles o de ignorar dichos dardos de Mbappé, fue el propio Nasser Al-Khelaifi quien tomó cartas en el asunto y que llamó a Kylian para reclamarle por dicha publicación en redes sociales. Hubo enojo con el jugador, malestar por sus formas de quejarse y rabia por el momento en el que estos llegan (peor crisis de resultados en la era Qatar por París).

Se informa igualmente que los jugadores del club no niegan el ‘poder’ que tiene su compañeros en cada decisión de la entidad, así como que nunca habían visto tanta capacidad de influir por parte de un futbolista en las más altas esferas de la entidad. Los roces con Neymar, los penaltis, el deseo de no querer jugar de ‘9’ en PSG o el descontento de Mbappé con la falta de fichajes de elite se unen a esta última disputa con Al-Khelaifi en el Parque de Los Príncipes.

Por último pero menos importante, desde AS y L’Equipe descartan que PSG acceda a vender a Mbappé al Real Madrid en verano, así como que es difícil pensar a día de hoy que el delantero ejecute la cláusula de su contrato para renovar hasta el 2025. Rabia en París con Kylian, quien a día de hoy se encuentra a 8 meses de ser nuevamente agente libre.