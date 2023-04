Los principales medios franceses no ignoran lo vivido anoche en el Parque de Los Príncipes con un Lionel Messi del que especulan que su relación con los ultras con PSG no llegó a su punto más bajo ante Lyon. La capital gala promete ser tierra hostil.

PSG y un ambiente de hostilidad para Lionel Messi hasta el final: Lyon no será una excepción

“Lionel Messi da todo lo que tiene y es un jugador decisivo. Él no puede con todo. Me parece que los silbidos no son acordes", explicaba Christopher Galtier tras la octava derrota del PSG en lo que vamos de año y luego de una serie de reproches de la afición del conjunto galo a La Pulga que recorren el mundo desde hace horas. Por Francia se encuentran convencidos de que lo visto con el argentino ayer es solo el principio.

Sobre las 20:30 hora local de este domingo 2 de abril que como de costumbre, el Parque de Los Príncipes repasaba la alineación para un nuevo duelo de ese equipo al que la eliminación en UEFA Champions League sigue pasando factura en todos los sentidos. La megafonía de la casa del PSG anunciaba cada nombre, muchos se ganaban el reproche del público y al momento de escuchar ‘Lionel Messi’, se dieron silbidos que fueron imposibles de ignorar para cualquiera que haya visto las imágenes. La Pulga y la capital gala, en divorcio total para L’Equipe o RMC Sport.

Muchas voces han salido a defender al argentino por lo ocurrido en aquella secuencia, pero desde Francia van un paso más allá y hablan de un ambiente de hostilidad que será moneda corriente para cuando el campeón del mundo en Qatar 2022 tenga que disputar minutos en un Parque de Los Príncipes donde su renovación se encuentra de momento en stand-by.

¿Dos meses de silbidos?

L’Equipe habla de un final de temporada que será ‘doloroso’ para el argentino, RMC Sport de un ambiente de tensión en París que se llevará cualquier nombre por delante y que solo evitará Kylian Mbappé. Por Barcelona más de uno celebra dicho hecho pensando en el regreso del hijo pródigo, pero antes de que todo incluso pueda empezar a soñarse, por Francia no dudan que lo vivió ayer no fue una excepción.

Lens el 15 de abril, Lorient sobre el 30/04, Ajaccio el 14 de mayo y Clermont en la noche del 3 de junio, los últimos encuentros que le quedan al PSG en su casa hasta que termine una temporada donde a día de hoy, L’Equipe como RMC Sport hablan de un ambiente hostil para La Pulga cuando salte al césped del Parque de Los Príncipes. Nicolás Tagliafico, del otro lado del tablero anoche, aseguró que dicha situación se repite en toda la Galia: “Desgraciadamente a nosotros también nos pasa…Es normal que la gente quiera resultados y que pille a un jugador como Leo o Mbappé. Piensan que solo un jugador los salvará”.