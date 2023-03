Un periodista cercano a PSG asegura que Messi no continuará en Paris Saint-Germain luego de junio. Además, brindó detalles de cómo han sido las negociaciones para la renovación.

El futuro de Lionel Messi empieza a cambiar de rumbo. Cuando a principios de año parecía que su renovación con Paris Saint-Germain era prácticamente un hecho, ahora todo apunta a que esto no ocurrirá, sobre todo ante los rumores que lo vinculan con Barcelona. En Francia crece la certeza de que el tiempo del argentino en París está llegando a su fin.

Andrés Onrubia Ramos, periodista del diario AS, dejó declaraciones contundentes respecto al futuro de Messi en PSG. Para él, el astro rosarino se irá, ya que no renovará su contrato por no llegar a un acuerdo, pese a que desde el club quieren que Lionel siga, más allá de las críticas que ha recibido.

"La intención del #PSG es renovarle, pero creo que no van a llegar a un acuerdo (...) Si tengo que apostar, para mí #Messi se va en junio", aseguró Onrubia en una entrevista para DSports Radio. En este sentido, las negociaciones para su continuidad todavía persisten, pero para este periodista, los parisinos cuentan con un gran inconveniente y es el límite salarial.

"La voluntad de Messi y PSG es seguir negociando. Los franceses tienen voluntad de renovarle por un año más", reveló. Sin embargo, aclaró que "el club no puede pagarle más por una cuestión de Fair Play Financiero". Los altos salarios que tiene la plantilla, cuyos montos trascendieron en las últimas horas (Kylian Mbappé es el que más cobra), representan un problema para las negociaciones de renovación.

Mientras Messi evalúa otras opciones y en las últimas horas volvió a crecer la chance de que regrese a Barcelona. El vicepresidente del cuadro catalán, Rafa Yuste, reveló que existen contactos entre las partes para que se concrete la vuelta. De esta manera, se confirma que Leo está en charlas tanto con el Barça como PSG, aunque en Francia, crece el pesimismo respecto a que renueve.