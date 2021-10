Fue una rueda de prensa enmarcada sobre el presente y la incomodidad que tiene el que fuera uno de los jugadores importantes en el tiempo reciente para Manchester City. Raheem Sterling no quiere continuar en la disciplina del club y esto fue lo que dijo su técnico, Pep Guardiola.

Como si no hubiera rondando mucha información sobre el tema, el español indicó: “no sabía que consideraba irse. Es nuestro jugador y espero que lo siga siendo. No puedo asegurar a nadie cuántos minutos van a jugar, todos tienen que hablar sobre el césped. No sólo Raheem sino todos ellos, como Mahrez o Cancelo, que también querían jugar más”.

Dejó un mensaje claro, pero, ¿le abrió la puerta de salida a Sterling?

“Yo quiero que sean felices. Tienen que estar contentos de estar en el club, si no lo son deben tomar una decisión. No puedo asegurar que vayan a jugar siempre 90 minutos. Yo soy el que toma las decisiones en función de lo que es mejor para el club, no para los jugadores. No quiero ver futbolistas infelices, no es el fin del mundo. Hay muchos equipos, muchos entrenadores, muchas opciones. Llama al club y resuelve la situación. No hablo sólo de Raheem, hablo de cualquier situación", sentenció.

Antes del duelo ante Burnley también fue consultado sobre si él sabía algo o si tenía intervención en la actualidad contractual de los jugadores de su plantilla, algo sobre lo cual aseveró con contundencia que: "no estoy involucrado en las decisiones sobre sus contratos, eso es el club".

Pero como es costumbre, sus conferencias de prensas son entretenidas y afirmó cuando le preguntaron lo que él sentía cada vez que no le tocaba jugar y era suplente, "yo era un futbolista excepcional y nunca iba al banquillo así que no puedo contestar esta pregunta (risas)".

En todo caso, Raheem Sterling es un hombre al cual mercado no le hace falta y es mirado muy de cerca por grandes equipos de Europa, de hecho, del que más rumoreo se ha tenido es de Barcelona, club que ve con buenos ojos la incorporación del jugador inglés.