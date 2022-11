¿Por qué no juega Haaland hoy en Manchester City vs. Sevilla?

Manchester City aseguró su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-2023, pero aún debe jugar un último compromiso en la fase de grupos ante Sevilla. En este escenario, afrontará el partido sin la presencia de una de sus estrellas: Erling Haaland.

El noruego se convirtió en una de las máximas figuras de la actual temporada tras haber experimentado una inmediata adaptación al equipo dirigido por Pep Guardiola. Sin embargo, un imprevisto le impide estar a disposición en el nuevo encuentro del certamen continental.

Aunque el conjunto inglés ya se encuentra dentro de la siguiente ronda, la baja del delantero representa un problema en la planificación del entrenador catalán. Esto se debe a que cuenta con variantes en el ataque, pero ninguna con el poderío ofensivo del nacido en Leeds.

Hasta el momento, el surgido en Bryne, con pasado en Molde, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund, acumula 22 goles en 16 presentaciones entre todas las competencias desde su arribo a los Ciudadanos, que lo ficharon a mediados de año a cambio de 60 millones de euros.

El motivo por el que no juega Haaland hoy en Manchester City vs. Sevilla

La razón por la que Haaland es baja es que se recupera de una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo. Pese a que el inconveniente físico no reviste mayor gravedad, el cuerpo técnico del City decidió no arriesgarlo en el choque ante Sevilla teniendo en cuenta que el equipo ya consiguió el boleto para los octavos de final de la Champions League.

¿Cuándo se lesionó Haaland?

El futbolista, de 22 años, sufrió el problema en el tobillo izquierdo el pasado martes 25 de octubre en el marco del empate 0-0 ante Borussia Dortmund por la quinta fecha de la fase de grupos de la competición europea. Luego de haber exhibido síntomas de dolor, el atacante fue reemplazado en el entretiempo por el portugués Bernardo Silva.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre la lesión de Haaland?

El estratega del actual bicampeón de la Premier League se pronunció sobre la lesión del delantero noruego. "No está disponible aún. Se siente mejor en comparación con el sábado y el domingo, pero no está al 100% y no queremos arriesgarnos, no tiene sentido", expresó el ex técnico de Barcelona y Bayern Múnich sobre la situación del goleador.

¿Cuándo vuelve a jugar Haaland?

En caso de no surgir nuevos inconvenientes, Haaland podría regresar a la actividad este sábado 5 de noviembre, cuando el City reciba a Fulham por la continuidad de la Premier League. De lo contrario, y según explicó Guardiola, el jugador retornaría a los campos de juego el próximo miércoles 9 de noviembre ante Chelsea por la Carabao Cup.

Los horarios de Manchester City vs. Sevilla por la Champions League

El partido Manchester City vs. Sevilla se llevará a cabo HOY, miércoles 2 de noviembre, en el Etihad Stadium.