¿Por qué no juega Haaland en Manchester City vs. Liverpool por la Premier League?

Finalmente Erling Haaland no juega en Manchester City vs. Liverpool porque sufrió una lesión en la ingle, la cual padeció en el duelo entre los dirigidos por Guardiola contra el Burnley por la FA Cup. Además, no estará en el banco de los suplentes.

En el equipo titular estará Julián Álvarez, el campeon del mundo que buscará hacer un gran papel para generarle más dudas a Guardiola cuando los tenga a ambos en óptimas condiciones. Llamativamente, no habrá delanteros en el banco de los suplentes.

+Las formaciones confirmadas

Manchester City : Ederson; John Stones, Manuel Akanji, Rubén Días, Nathan Aké; Rodrigo, İlkay Gundogan, Bernardo Silva; Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Julián Álvarez. DT: Pep Guardiola.