¿Por qué se suspendió Chelsea vs. Liverpool por la Premier League?

La Premier League de Inglaterra reanudó la actividad tras haber postergado la Jornada 7 a causa del fallecimiento de la Reina Isabel II. Luego de un fin de semana sin acción debido a que las autoridades decidieron rendirle homenaje a la memoria de la monarca, el campeonato de la máxima categoría del fútbol británico inició la Jornada 8, pero con algunas salvedades.

Esto se debe a que el certamen comenzó el desarrollo de la fecha del modo previsto, pero algunos partidos fueron postergados. Entre ellos, se suspendió el compromiso que debían protagonizar Chelsea y Liverpool este domingo 18 de septiembre, en Stamford Bridge. A continuación, conoce cuál es el motivo por el que se pospuso el duelo de los Blues y los Reds.

Los directivos de la competición inglesa habían suspendido la séptima fecha "para honrar la extraordinaria vida y contribución a la nación" de la Reina Isabell II después de su fallecimiento. Por lo tanto, el certamen se reanudó más de una semana después con el octavo capítulo

No obstante, los fanáticos no pueden disfrutar del encuentro programado entre Chelsea y Liverpool. ¿El motivo? Las autoridades no podían garantizar la seguridad necesaria, ya que una gran parte de los efectivos policiales están destinados al desarrollo del funeral de la monarca británica.

