Manchester United y Leeds se enfrentan en el Old Trafford, en el juego pendiente de la jornada 8 de la Premier League.

Premier League: alineaciones de Manchester United vs. Leeds

El Manchester United del estratega Erik ten Hag y el Leeds de Jesse Marsch, se medirán en uno de los encuentros postergados de la jornada ocho de la temporada 2022/2023 de la Premier League, este miércoles ocho de febrero desde las 20:00 horas local en el Old Trafford, en un duelo en el que ambos están necesitados de sumar de a tres.

Por un lado, The Red Devils, alcanzó las 52 unidades con la victoria 2 a 1 al Crystal Palace y busca no perderles pisada al Arsenal (líder de la tabla de posiciones con 50 puntos) y al Manchester City (segundo con 45). Mientras que The Whites, con apenas 18, luego de caer con el Nottingham Forest 1 a 0 intentará ganar para escaparle a la zona del descenso.

Por otro lado, cabe señalar que después del choque en el Old Trafford de este miércoles, Manchester United y Leeds United se volverán a ver las caras el domingo 12 de febrero a las 14 horas de Inglaterra, pero en ese caso, por la jornada 23 de la Premier League.

Posible once del Manchester United

David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Jadon Sancho, Frederico Rodrigues Santos, Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Wout Weghorst.

Posible once del Leeds

Illan Meslier; Luke Ayling, Liam Cooper, Maximilian Wöber, Pascal Struijk; Tyler Adams, Marc Roca; Luis Sinisterra, Jack Harrison, Wilfried Gnonto y Patrick Bamford.