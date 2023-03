El 'Caso Negreira' escandaliza al fútbol español y las autoridades investigan la polémica que involucra a FC Barcelona. En medio del revuelo, ha salido Eduardo Iturralde González, exárbitro de LaLiga, a revelar un episodio que tuvo con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.

FC Barcelona está siendo investigado por los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España (CTA). El caso ha escalado rápidamente y ya hay una denuncia formal de la Fiscalía. Sin embargo, no serían los únicos sospechosos de presionar a los árbitros, ya que han salido señalamientos contra Real Madrid.

Fue el éxárbitro español, Eduardo Iturralde González el que reveló en una entrevista con la Cadena SER que fue increpado por Florentino Pérez en la temporada 2010-2011 tras un partido entre Real Madrid y Deportivo La Coruña. Esto a modo de crítica a los periodistas de Real Madrid TV y su forma de tratar todo sobre el 'Caso Negreira'.

¿Real Madrid presiona a los árbitros?

"Es el modus operandi de esta televisión. Ya que son periodistas, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investíguenlo. Para que vean cómo intentan presionar ciertas personas. En un partido 6-1 al Deportivo: acaba el partido, salimos del campo y los asistentes salen conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: 'Solo les pido que me piten igual que al Barça'" dijo el excolegiado.

Iturralde aseguró que lo ocurrido quedó reflejado en su acta arbitral. "Me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. A la media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Lo puse en conocimiento, me parecía muy grave, pero ahí quedo. No hubo nada. Como los del Real Madrid TV son buenos periodistas, que investiguen. Les voy a facilitar el trabajo: que empiecen desde arriba".

"No me ha pasado más veces, ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en una habitación aparte fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima" añadió.