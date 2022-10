Conoce cuáles son las diferencias entre el Balón de Oro y el The Best y descubre cuándo se separaron los dos premios.

¿Qué diferencias hay entre el Balón de Oro y el The Best?

La gala de entrega del Balón de Oro 2022 atrae la atención de los fanáticos del fútbol de todo el planeta. En este escenario, la ceremonia que premia al mejor jugador y jugadora del mundo, ente otros, genera preguntas entre muchas personas.

Una de ellas consiste en las diferencias entre este galardón y el The Best, que también reconoce a los futbolistas masculinos y femeninos más destacados de la temporada. A continuación, conoce la respuesta.

¿Consideran el Mundial de Qatar 2022?

Aunque ambos evalúan el rendimiento en el año, el Balón de Oro no tiene en consideración el nivel de los futbolistas en el Mundial de Qatar 2022, ya que se entrega este lunes 17 de octubre. Sin embargo, el The Best sí tendrá en cuenta los acontecimientos de la próxima edición de la Copa del Mundo debido a que la gala sería a inicios de enero de 2023.

¿Quién entrega el premio?

Por un lado, el Balón de Oro es otorgado por la revista France Football, mientras que el The Best es entregado por FIFA. Cabe destacar que, entre 2009 y 2016, las dos organizaciones brindaban un premio en conjunto, pero luego decidieron volver a separar sus caminos.

¿Quiénes integran la votación?

En el caso del Balón de Oro, el jurado solo se encuentra integrado por periodistas (para el premio masculino, se incluyen profesionales de los 100 primeros países del ranking FIFA y, en el de fútbol femenino, de las 50 mejores naciones).

En el The Best, votan los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, periodistas avalados por FIFA y simpatizantes registrados en la página oficial del ente que rige al fútbol mundial.

¿Cuántos futbolistas son nominados?

En primera instancia, el Balón de Oro revela una lista de candidatos compuesta por 30 futbolistas. En cambio, el The Best anuncia una nómina de finalistas conformada por solo 10 jugadores.

¿Cuándo y dónde se entregan?

France Football opta de manera habitual por llevar a cabo el evento del Balón de Oro antes de fin de año y en París. En 2022, vuelve a realizarse en el Teatro del Châtelet de la capital francesa. No obstante, en 2020, se decidió suspender la ceremonia a causa de la pandemia del Covid-19.

En el The Best, FIFA suele modificar la fecha (la próxima sería en enero) y optó por distintas sedes a lo largo de la historia: la primera edición fue en Zúrich, luego se celebró dos años seguidos en Londres, más tarde tuvo lugar en Milán y, tanto en 2020 como en 2021, fue virtual a raíz de las restricciones por el coronavirus.

¿Qué premios se otorgan?

En total, el Balón de Oro entrega siete premios durante su ceremonia, mientras que en la gala de The Best se otorgan 11 condecoraciones.

Los premios del Balón de Oro

Mejor jugador del mundo

Mejor jugadora del mundo

Trofeo Kopa

Trofeo Yashin

Trofeo Gerd Müller

Premio Sócrates

Club del Año

Los premios del The Best