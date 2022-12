Como cada 26 de diciembre, el "Boxing Day" dice presente en todo el Reino Unido para dar reconocimiento a cada uno de los empleados permitiendo que los mismos no trabajen. Esto no aplica para la Premier League de Inglaterra a nivel fútbol, ya que el mismo busca acercar a aquellos simpatizantes que no pueden ir frecuentemente a las canchas.

Muchos partidos se llevan a cabo el día posterior a la Navidad, resaltando que la liga inglesa suele intensificar su calendario en estas circunstancias afrontando hasta juegos en el primer día del nuevo año. Hay un jugador que en el Boxing Day suele destacarse y es nada menos que Harry Kane.

El hombre del Tottenham Hotspur es uno de los mejores jugadores que posee el campeonato local y la Selección inglesa, siendo capitán y hasta uno de los máximos anotadores en la historia de cada cuadro. Pero en esta oportunidad vamos a ver un récord que solamente el artillero puede gozar hasta el momento para esta celebración.

¿Qué récord posee Harry Kane en el Boxing Day?

Harry Kane es el máximo anotador de goles en un "Boxing Day", principalmente porque lleva marcados 10 tantos en siete partidos disputados. Recordemos que su debut en la jornada que celebra esta festividad fue en el año 2014, cuando aportó en el triunfo de Tottenham 2-1 frente a Leicester City.

Además, el "HurriKane" siempre que jugó el "Boxing Day" se encargó de estampar al menos un gol. Completa lo anteriormente mencionado el doblete gestado ante Norwich City en 2015, Hat-Trick frente a Southampton en 2017, uno contra Bournemouth en 2018, también en 2019 contra el Brighton, el 2020 enfrentándose al Crystal Palace y el 2022 con Brentford.