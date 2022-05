Una de las grandes movidas del mercado de pases de invierno la hizo Liverpool con el fichaje del extremo colombiano Luis Díaz, procedente de Porto y una de las piezas claves de Jurgen Klopp en los últimos días y desde su llegada a principio de este 2022.

Y ni hablar de Manchester City que, pese a que ‘dejó’ en préstamo a Julián Álvarez en River Plate, se hizo a uno de los jugadores con más proyección del balompié argentino y, quien más adelante sería fundamental para los intereses de los Ciudadanos.

Ahora mismo, Manchester United atraviesa por un momento álgido en cuanto a resultados, ya que está muy apretado en la tabla de posiciones de la Premier League, incluso, para clasificarse a Champions Legue, el mínimo de los objetivos para un club con una plantilla tan altamente competitiva.

Lo cierto es que en conferencia de prensa, previo al duelo de los Diablos Rojos con Brighton, Ralf Rangnick, entrenador del club habló de cómo transcurrió el mercado de enero: “hablé con la junta y les dije: '¿No deberíamos al menos hablar y analizar y encontrar si al menos podemos conseguir un jugador, cedido o un contrato permanente?'".

Continuó diciendo en su intervención: “al final la respuesta fue no. Tal vez no querían hacer ningún negocio de invierno. No importa, la respuesta fue no”, y en eso fue claro el timonel alemán, quien inisistió en el fichaje de un futbolista de ataque ante lo que pasaba con Edinson Cavani (lesionado) y Mason Greenwood (suspendido).

Pero se refirió al caso de dos jugadores sudamericanos que son presente y futuro en el fútbol: “Había algunos… Díaz, que ahora está en Liverpool, Álvarez, que estará en Man City en el verano, Vlahovic, que en ese momento todavía estaba con Fiorentina. Así que esos son solo tres de ellos que vienen a mi mente ahora".

Pero, ¿por qué razón no le dieron un ojo a estos delanteros para ficharlos?: “no lo sé. Pero como dije, tal vez deberíamos haberlo discutido al menos internamente. Puede ser necesario e importante”, sentenció el director técnico que luego de su paso por Manchester United tomarás las riendas de la selección de Austria.