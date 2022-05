Queda muy poco tiempo para lo que va a ser un encuentro más que interesante en el certamen, en este caso con Barcelona enfrentándose contra el Real Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez en la 35° jornada por La Liga de España. Dicho encuentro será este sábado 7 de mayo, desde el Estadio Benito Villamarín, sumado a que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO hacia Sudamérica (salvo Brasil, Bolivia y Paraguay) por DirecTV Sports, mientras que en México lo dará SKY Sports.

Real Betis vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Real Betis vs. Barcelona se llevará a cabo este sábado 7 de mayo, con sede en el Estadio Benito Villamarín, por la jornada 35 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar