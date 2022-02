Sin lugar a dudas, Lionel Messi sigue cautivando a muchas personalidades del fútbol, incluso a sus rivales, ese es el caso de Richarlison, quien en entrevista con ESPN F90 en Argentina, indicó que le gustaría hacer parte de un mismo equipo con el rosarino.

La duda quedó por si lo haría en PSG o en otro equipo, incluso fue consultado sobre si le gustaría coincidir con el astro argentino en Newell´s, equipo del que el número 30 de los parisinos es confeso hincha y en el que inició su carrera deportiva en su país natal.

Respecto a lo que piensa de Messi, el brasileño que milita en la delantera de los Toffees señaló con contundencia que es: “el mejor jugador del mundo, Messi, es de otro planeta como se dice. Para mí es de los mejores futbolistas que vi jugar, de lo mejor”.

Ha tenido experiencias con el crack mundial y habló de ir al elenco de la capital francesa: “yo cambié camisa con Messi, porque es un privilegio verlo jugar y lo hice contra él. En algún momento quisiera compartir equipo con él”, fue interrumpido por Chrtistian Martín, quien le preguntó que si ¿jugaría en PSG?, a lo que él respondió “No. No sé, no sé, solo lo digo porque nunca he jugado al lado de Messi”.

Fue de inmediato consultado si lo haría en Newell´s, y el brasileño señaló: “por mí jugar en Argentina, uno nunca sabe, pero no cierro las puertas. En Argentina hay grandes clubes y siempre tengo las puertas abiertas”. El futbolista que es de proyección en Brasil, no ha tenido la mejor de las temporadas con el cuadro azul de Liverpool.