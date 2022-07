Oficialmente se confirmó la llegada de Robert Lewandowski a la disciplina de Barcelona, equipo en el que se decía que añoraba jugar el atacante de 33 años, quien tuvo un glorioso y seguramente muy recordado paso por Bayern Múnich, en el que duró ocho temporadas.

Todo se dio muy rápido, desde la noche del viernes se comenzó a fraguar lo que sería la confirmación del negocio entre bávaros y catalanes, por el futbolista que supo marcar más de 300 goles mientras vistió la camiseta del cuadro rojo de Baviera.

Lo cierto es que el deportista manifestó a Sky Sports que: "hoy me despedí de los muchachos en el campo, no estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y entrenar con los muchachos nuevamente".

Sin embargo, hubo una declaración que hizo mella y en la que demostró su sentido de compañerismo: "después de la concentración volveré a la ciudad y me despediré como es debido. Luego organizaré algunas cosas más. Volveré y me despediré de todos los empleados. Yo tampoco tuve mucho tiempo para prepararme. Todo iba demasiado rápido ahora como para despedirse de todos".

También, en su intervención ante el medio de comunicación tuvo tiempo para referirse, brevemente, de lo que fue su paso por la ciudad y por el equipo más ganador de todos los tiempos en Alemania: “estos ocho años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich".

Cabe recordar que Lewandowski se unirá a los entrenamientos de su nuevo club el próximo lunes en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y país donde sostendrán una serie de duelos de carácter preparatorio, pensando en lo que será una muy prometedora temporada 2022/2023.