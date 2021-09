Erling Haaland y Kylian Mbappé son dos de los jugadores por los cuales los grandes de Europa se desviven. Aunque, algunos ya se van haciendo a la idea que están lejos de su alcance. Bayern Múnich fue uno de los que se bajó de la lucha por el fichaje del noruego, a quien muchos apuntaban como el reemplazo de Robert Lewandowski.

Karl-Heinz Rummenigge, exdirector general del Bayern, alejó la posibilidad de que Haaland pudiese fichar con el conjunto bávaro debido a su alta cotización. Pero, a la vez, se ha rendido a los pies de Lewandowski. "Es una máquina de hacer goles", dijo en una entrevista con Bild.

Pero, sobre si existe la posibilidad de fichar a Haaland como el sucesor de Lewy, Rummenigge lanza la bomba y pone al noruego junto a Kylian Mbappé más cerca de Real Madrid, además de hacer un repaso por el mercado.

"Lewandowski es el mejor delantero centro del mundo, Haaland el segundo. Creo que el Bayern debe estar interesado en que Robert se quede más allá del final de su contrato en 2023. Fichar a Haaland supone una gran inversión. No creo que se vaya a Liverpool. Conozco muy bien al propietario y no es que sea precisamente conocido por abrir tanto la caja. En cuanto a Haaland, no descartaría el Real Madrid. Puede que ellos sí abran un poco más la caja en verano y posiblemente consigan hacerse con Haaland y Kylian Mbappé", aseguró.

Estas declaraciones parecen ir en sintonía con lo que puede verse en el mercado a futuro. Mbappé estaría cerca de Real Madrid, más allá de los esfuerzos de PSG por renovarlo. En cuanto a Haaland, los españoles estarían interesados, pero la Premier League y el propio conjunto parisino podrían salir a la carga también.