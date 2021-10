El talentoso futbolista inglés no pasa por su mejor momento en el cuadro Ciudadano, de acuerdo con información de medios de comunicación en Europa su situación es insolvente.

Una de las fichas claves de la selección de Inglaterra, es Raheem Sterling, un jugador que pasó de ser importante en su club, hacer borrado por una reciente incorporación y el elevado nivel de varios de sus compañeros en Manchester City. Barcelona anhela su fichaje.

Según información del diario AS de España, “Raheem Sterling está pensando en decir adiós al Manchester City. La situación para el extremo inglés ya se ha vuelto insostenible. En la pretemporada tuvo una reunión con Pep Guardiola y decidió seguir en los Citizens, pero la situación se ha vuelto crítica. Enero es la fecha tope para replantarse su futuro”.

Toda esta situación ilusiona a un cuadro catalán que pasa por graves aprietos, en cuanto a Liga de España, Champions League, el nivel de varios de sus jugadores, y también por su entrenador Ronald Koeman, quien es resistido por varias partes de la institución.

De la mano de Pep Guardiola, Sterling fue importante para la obtención del título de Premier League en la temporada 2020/2021. Hubo una considerable cantidad de partidos jugados y se reportó con 18 anotaciones, importantes de cara a lo que se venía en la campaña siguiente.

Sin embargo, el fichaje de Jack Grealish mermó las opciones del atacante quien ahora se encuentra relegado y buscando la manera de jugar o en su defecto, la que parece más viable, abandonar el club que le abrió las puertas luego de su paso e inicios en Liverpool.

Una de las personalidades de fútbol que se pronunció respecto a la situación del futbolista fue Rio Ferdinand, el histórico defensor central así opinó: "si yo fuera el Liverpool ficharía a Sterling mañana. Si fuera Sterling no iría ni al Barcelona ni al Real Madrid ahora mismo, por eso he dicho el Liverpool... ¡El Manchester United lo querría! ¿Dónde está ahora? Ha perdido confianza porque lo han sacado del equipo. Durante muchos años ha sido el hombre al que buscaban cuando querían un gol y ahora está en el desierto. No lo entiendo. Pep siempre suele decidir bien pero en este caso estoy seguro de que hay muchos clubes esperando porque ficharían a Sterling en cualquier momento".