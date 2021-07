Esta semana, el medio digital El Continental publicó una serie de audios de Florentino Pérez, que fueron grabados entre 2006 y 2012, en los que insultó a figuras de Real Madrid de las últimas décadas como Cristiano Rolando, Raúl o Iker Casillas. Pero la novela aún no culminó, ya que el medio continúa filtrando audios del actual presidente del Merengue.

Este jueves, el diario digital publicó una nueva tanda de grabaciones en las que se escucha a Florentino hablar sober manejar los medios de comunicación y sobre perdiodiostas españoles. "Lo que ha hecho Marca es una cosa indigna y miserable. Y lo que ha hecho la Televisión Española siendo pública... Pero El Rondo se acabará y ya no habrá mas Rondo. Finalmente hay un tío sensato que se llama Luis Hernández, que es un tío serio", comentó sobre quén fue presidente de TVE entre 2007 y 2009.

Y continuó: "Luis Fernández es talibán madridista. Ahora te voy a decir una cosa, ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. Como era contratado, no era fijo y había que renovárselo no se lo han renovado, en ese programa que tenía en los informativos".

Tras ello, el máximo mandatario de Real Madrid habló sobre posicionarse en Marca y dominar el medio: "Hay que ganar la batalla del Marca y de la Televisión Española. El Rondo no existirá más, nunca más. Entonces no nos queda más que el Marca, hay que coger al Marca, macho. Porque con el Marca y la Televisión Española se acabó todo, ya no tienen a nadie. Además a los otros les dará vergüenza quedarse solos, porque ahora mismo el Marca les acompaña".

El golpe que suponen para Florentino estos audios se suma a los que se revelaron más temprano esta semana, cuando llamó a Casillas y Raúl "las dos grandes estafas del club", además de haber llamado "imbécil" a Cristiano Ronaldo. ¿Se publicarán más audios del presidente de Real Madrid?