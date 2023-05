Se aproxima el mercado de pases y la atención de los hinchas de FC Barcelona está sobre el posible regreso de Lionel Messi. No obstante, se espera que algunos jugadores abandonen el equipo azulgrana y el representante, Jorge Mendes trabaja para sacar del plantel a uno de sus jugadores más valiosos.

Ansu Fati es una de las más grandes promesas que ha salido de La Masía en los últimos años, pero las lesiones han perjudicado los primeros años de carrera del canterano azulgrana. Ahora el atacante está teniendo pocos minutos en FC Barcelona con Xavi Hernández y podría salir en el próximo mercado.

El club catalán se ve ante la necesidad de generar ingresos en los próximos mercados dada su delicada situación financiera. En este sentido, Ansu Fati es uno de los futbolistas con los que pueden hacer caja, por lo que sería una de las fichas transferibles del equipo.

¿70 millones por Ansu?

Según informa el diario Sport, el representante de estrellas, Jorge Mendes ha mandado un mensaje de calma a la directiva de FC Barcelona, asegurando que llegará una oferta de unos 70 millones de euros por la ficha del jugador surgido en La Masía.

Esta oferta llegaría de un club de la Premier League, aunque la fuente no especifica de qué equipo se trata. Más allá de las dudas sobre si llegará o no dicha oferta, se desconoce cuál es la posición del jugador al respecto. Desde el punto de vista financiero, sería un gran movimiento para el club, ya que no hubo grandes inversiones por él y serían ganancias netas.