El joven futbolista neerlandés no tendría dentro de sus planes renovar con el cuadro parisino, al cual llegó luego de un pasado poco amable.

Xavi Simons es uno de los jugadores con alta proyección en el balompié internacional. A sus 19 se perfila por su gran talento y como particularidad su melena crespa y de rizos dorados, tal cual como el habilidoso colombiano de antaño, Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

Lo particular de ese jovencito es que no tuvo la mejor de las salidas de Barcelona, club en el que surgió de la Masia y en el que a sus años decidió no seguir allí. Con su pase en la mano fue fichado de inmediato por PSG, elenco en el que entrena con las divisiones menores y esporádicamente con el equipo profesional.

Solamente ha jugado un partido con el primer equipo de los franceses, y su continuidad se ve comprometida debido a la alta calidad que hay en la escuadra del entrenador argentino, Mauricio Pochettino. Todas esas situaciones parecen estarlo cansando.

Y es que según información de medios de comunicación internacionales, Simons se estaría negando a extender su vínculo contractual con París Saint-Germain, el mismo que vencer a final de temporada del 2021. Por ahora, solo el tiempo dirá lo que sucederá con el jovencito que, desde ya se porta polémico en su manera de proceder.