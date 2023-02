Sergio Ramos se rinde a Lionel Messi: "Ya no me sorprende..."

PSG respira tras algunas de las semanas más difíciles de su era moderna y tras una serie de derrotas que no se veían desde el 2011. Luego de una encuentro para el infarto ante Lille, donde el tanto de Lionel Messi decidió todo en los últimos segundos, Sergio Ramos se rindió ante la figura del argentino y desveló como es su relación en el Parque de Los Príncipes.

Rivales durante más de una década en el Clásico, ‘enemigos’ en el terreno de juego durante los mejores Real Madrid vs. Barcelona y ahora compañeros. El macroproyecto del PSG ha unido a dos de los principales estandartes que han disputado minutos en un fútbol español que les extraña en cada fin de semana y que vio como tras el golazo de La Pulga ante Lille, Ramos se rendía ante la figura de Messi como nunca lo había hecho.

“Es algo que despierta mucha curiosidad. Pero tenemos el mismo objetivo: ganar con el PSG. Queremos hacer mejor al equipo, con nuestra experiencia y buenas actuaciones. Mi relación con Messi es excelente. Hay un gran respeto entre los jugadores”, empezaba el ex Real Madrid en zona mixta tras el triunfo por 4-3 donde PSG volvió al triunfo tras tres encuentros.

Sin sorpresas

En una jornada marcada por la remontada de sus estrellas, por la lesión de Neymar de cara a la vuelta con Bayern Múnich y por un desahogo general que se tomó el Parque de Los Príncipes, Ramos alabó como nunca el poder contar con la zurda de Lionel: “Por supuesto que es mejor tenerlo como compañero. Al que le des a escoger Messi a favor o en contra, la respuesta es rápida y sincera”.

“Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo”, palabras de Sergio Ramos en Amazon Prime tras un PSG 4-3 Lille que da algo de tranquilidad a un proyecto que ayer se expuso más que nunca a la rabia de Doha.