En cuanto a números se refiere, PSG vive ahora mismo la peor crisis de resultados de los últimos 10 años. Por la capital francesa no paran de crecer las dudas y especulaciones en relación con una versión 2.0 del proyecto qatarí que no termina de convencer a sus directivos, que preocupa a los emisarios de Doha y que puede terminar en una limpia de varios nombres que no llegan ni a una temporada en el Parque de Los Príncipes.

Mientras espera por el futuro de Lionel Messi, mientas Neymar es criticado por sus actitudes post derrota con Bayern Múnich y mientras los cuestionamientos es Christopher Galtier no se detienen, por L’Equipe afirman que existen fechas claves para entender que puede ocurrir con una vía de dirección tomada que hasta la fecha, no se refleja en éxitos por el terreno de juego.

Paris Saint Germain apostó desde el pasado verano por otro modelo de juego, de dirección de los fichajes y de postura en cuanto a fútbol se refiere donde la versión 2.0 del proyecto qatarí pretendía demarcarse de esos años donde solo llegaban estrellas al Parque de Los Príncipes, donde los jugadores que arribaban al PSG debían ser un ‘soldado’ más y donde se buscaría prolongación en el tiempo y no resultados inmediatos. Los directivos, afirma L’Equipe, lejos de estar contentos con lo visto hasta aquí.

Luis Campos y la limpia

El director deportivo del club es el principal apuntado por lo que se entiende como un fracaso momentáneo en Francia y Europa. Por primera vez desde el 2011 que el club pierde tres encuentros de manera consecutiva. La derrota en el Clásico con Marsella en la Copa de Francia, la caída en el principado de Mónaco días atrás y el paso en falso ante Bayern Múnich, reflejos de un momento de forma que en caso de no terminarse para la vuelta de octavos del 8 de marzo, traerá consecuencias.

Campos no pudo fichar a Milan Skriniar en verano o en el pasado mes de enero, más si a jugadores que como Vitinha, Fabián Ruiz, Hugo Etikike o Carlos Soler, empiezan a ser vistos de reojo por una prensa francesa donde no se asegura su futuro de cara al próximo curso. L’Equipe no duda: si PSG vuelve a fallar en Europa ante Bayern Múnich, se viene un golpe de timón en el banquillo y en el campo de juego.