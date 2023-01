En un principio, por común acuerdo de la ciudad, el AC Milan y el Inter, el mítico Estadio Giuseppe Meazza ubicado en el barrio de San Siro sería sometido al derrumbe para rezonificar el sector y construir un nuevo estadio a apenas 100 metros, con accesos más amplios, con mayor capacidad y, sobre todo, con propuestas comerciales que buscan alcanzar el principal objetivo de la obra: aumentar la recaudación.

No obstante, la demolición que está programada a mediados del 2024, no se encuentra encaminada como se presuponía a esta altura. Por eso, las dudas sobre el proyecto empiezan a flotar entre la formación ligada a los clubes que componen el Derby della Madonnina. Al respecto, quien dio su versión fue el presidente del Rossonero, el empresario Paolo Scaroni.

''Estamos realizando tres proyectos en paralelo, comenzando por la renovación del San Siro'', reveló el directivo que amplió: ''Otra es la de Sesto (un campo cerca de Milán) y no digo la otra todavía porque es un as bajo la manga. No nos rindamos, les aseguro que Milán tendrá el nuevo estadio. Pero si no es San Siro, el Milan lo hará solo”, apuntó.

Además, en la conversación que mantuvo en la sala Aldo Moro de la Cámara de Diputados con motivo de la presentación de un libro, Paolo Scaroni remarcó que el foco de la planificación debe ser la búsqueda de nuevos recursos: “El Milán recauda 40 millones por el estadio. ¿Cómo competimos internacionalmente con ingresos tan bajos? Así que absolutamente queremos el nuevo estadio''.

Milan terminó la primera rueda de la peor manera

El AC Milan terminó la primera rueda de la Serie A de la peor manera imaginable. Cayó 4 a 0 con la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma y, aunque continúa segundo en la tabla de posiciones, quedó con 38 unidades, 12 menos que el puntero Napoli que suma 50. Por lo tanto, el elenco del sur de Italia se ilusiona en volver a llevarse el Scudetto después de más de 30 años.