Sevilla y Real Madrid afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este domingo 17 de abril, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el marco de la jornada 32 de La Liga de España. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver el partido.

Los Blanquirrojos se mantienen como uno de los principales protagonistas del certamen y pretenden comenzar a asegurar la clasificación hacia la próxima edición de la UEFA Champions League. En su última presentación, el elenco dirigido por Julen Lopetegui derrotó 4-2 a Granada y, en consecuencia, se estableció en la tercera posición de la tabla, con 60 unidades.

El Merengue, por su parte, arriba en alza luego de haber eliminado a Chelsea en los cuartos de final del certamen de clubes más importante de Europa. Además, el conjunto comandado por el italiano Carlo Ancelotti continúa como máximo candidato a conquistar el título en el torneo local, donde venció 2-0 a Getafe en la fecha anterior y se consolidó como único líder, con 72 puntos.

¿Cuándo y dónde ver Sevilla vs. Real Madrid por La Liga de España?

El partido Sevilla vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 17 de abril, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha 32 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Brasil: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Chile: 15:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

México: 14:00 horas por SKY Sports

Perú: 14:00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar