Transitando su undécima temporada en el club y con un abultado palmarés bajo su brazo, Luka Modric supo convertirse en un jugador histórico de Real Madrid. Con 37 años, el vínculo del mediocampista croata con los blancos finaliza al final de la temporada y todavía no hay certezas sobre su futuro.

Es que el Merengue tiene caras nuevas en la mitad de la cancha y podría comenzar con su renovación generacional con futbolistas como Aurelién Tchouaméni y Eduardo Camavinga, pero Modric demuestra que todavía está activo y es uno de los mejores del planeta en su posición.

En conferencia de prensa, el volante explicó la situaciín desde su perspectiva: "Tengo que hablar con el club, pero quiero seguir y merecer seguir, no que me lo regalen. Nunca me han regalado nada. Quiero seguir pero por merecimientos, no por mi historia o lo que hecho".

Y se extendió: "Yo voy a hacer todo lo que pueda para dar el máximo y merecer seguir aquí. No puedo hacer más. Siempre he tenido muy buena relación con el club y eso no va a cambiar. Es como el año pasado, no hay ninguna prisa, estamos a mitad de temporada y hay muchos retos por delante, estoy enfocado en eso, en volver a mi mejor nivel y luego a ver qué pasa".

"No he decidido aun. Vamos a ver, pero sí quiero acabar la Nations, y luego ya veré. Hay que pensarlo muy bien. El Madrid nunca me pidió nada, que renuncie a la selección, ese no es el estilo del Madrid, dar un ultimátum, porque mi paso por Croacia nunca afectó mi rendimiento en el Madrid, en ningún caso. Habláis mucho de mi edad, pero creo que he demostrado que puedo jugar en los dos. Pero repito que quiero pensarlo bien", cerró sobre su participación paralela con la selección.