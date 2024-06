Jornada apasionante anoche por una Eurocopa donde ahora mismo Croacia pende de un hilo pensando en los octavos de final. Luka Modric y los pupilos de Zlatko Dalic dependen de un milagro en toda regla para que la generación dorada siga con chances de vencer en Alemania. A la espera de acontecimientos, el volante del Real Madrid le igualó una histórica marca a Cristiano Ronaldo en el máximo torneo de selecciones del viejo continente.

Croacia estuvo a poco más de 20 segundos de la hazaña. Una más para una camada que supera la lógica por momentos y que con el tanto de Modric ante Gianluigui Donnarumma soñaba por todo lo alto. Tras fallar el penalti ante Italia y cazar el rebote del portero del PSG, el centrocampista del Real Madrid se convirtió en el primer jugador junto a CR7 en marcar en cuatro o más ediciones distintas de la Eurocopa de Naciones. Ni Zinedine Zidane, Michel Platini o Robert Lewandowski rozan dicho registro.

Esta historia comienza en la Eurocopa del 2008. Empezaba a verse la Croacia que luego llegaría a dos podios de la Copa del Mundo. Un joven Modric marcaba ante la local Austria para comenzar una aventura que ya solo tiene a Cristiano Ronaldo delante. El volante marcó también en las ediciones del 2016, 2020 y finalmente anoche. Correcto, en caso de haber anotado en Ucrania-Polonia 2012 con su selección, estaría igualado con CR7. No hubo tantos para Luka en aquella fase de grupos donde los balcánicos dijeron adiós de manera prematura.

“Es difícil que sigamos en competición, nunca nada ha salido bien para nosotros. Ya se vio en el partido entre Escocia y Hungría, ya lo vieron, volvió a caer un gol en el minuto 99. Hoy, en el 98. El fútbol es cruel. Se ha demostrado así con nosotros”, palabras del crack croata anoche tras recibir el MVP del duelo con los italianos. Necesitan una goleada de Inglaterra a Eslovenia, así como derrotas de Serbia, República Checa y Georgia para soñar. Horas claves para el combinado del Este de Europa.

El histórico gol de Modric con Croacia: IMAGO

¿Y CR7? Como decimos Modric se convierte en el primero junto al luso en marcar en más de cuatro Eurocopas. Estaba empatado con el suizo Xherdan Shaquiri o Álvaro Morata a tres ediciones. En cuanto al luso se refiere, este ha marcado en un total de 5 ediciones. En caso de hacerlo en el duelo ante Georgia por la tercera jornada de la fase de grupos o en las fases posteriores, seguiría agrandando su leyenda.

Modric y otro récord de longevidad

El propio Luka habló de un sabor agridulce anoche, pero su tanto supone historia viva del torneo. Y es que se convirtió en el goleador más veterano en marcar en la Eurocopa con 38 años y 289 días. También se da lo mismo con una selección de Croacia donde nadie ha tenido más experiencia a la hora de romper las redes de una portería rival.

Duras críticas de Croacia a UEFA

“Somos pequeños, una Federación pequeña, pero ocho minutos de descuento no pueden darse. Ciertamente eso influyó en el resultado. No sé de dónde sacó el árbitro esos ocho minutos. Hace cinco años que hablo de cómo se comportan la UEFA y la FIFA, pero nadie me ha escuchado”, las duras críticas de Zlatko Dalic al tiempo añadido visto anoche por Leipzig. Inglaterra, Portugal, Turquía y Dinamarca serán los jueces de Croacia en lo que queda de Eurocopa.